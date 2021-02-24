На Чернігівщині попрощались з загиблим на Донбасі Сергієм Петраускасом: відео

Джерело:Ічнянська міська рада
У Ічні, що у Чернігівській області, попрощались з військовослужбовцем Сергієм Петраускасом. Старший солдат загинув 22 лютого поблизу шахти "Бутівка", що на Донбасі.
В останню дорогу провести загиблого героя прийшли рідні та близькі, земляки та товариші.
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Прощання розпочалось у селі Більмачівка – біля дому полеглого захисника. Згодом домовину перевезли вже у Ічню, де 43-річного Сергія і поховали.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя.
Дивіться відео з прощання з полеглим захисником: