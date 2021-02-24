На Чернігівщині попрощались з загиблим на Донбасі Сергієм Петраускасом: відео
У Ічні, що у Чернігівській області, попрощались з військовослужбовцем Сергієм Петраускасом. Старший солдат загинув 22 лютого поблизу шахти "Бутівка", що на Донбасі.
Джерело:Ічнянська міська рада
В останню дорогу провести загиблого героя прийшли рідні та близькі, земляки та товариші.
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Прощання розпочалось у селі Більмачівка – біля дому полеглого захисника. Згодом домовину перевезли вже у Ічню, де 43-річного Сергія і поховали.
Дивіться відео з прощання з полеглим захисником:
Що відомо про загибель Сергія Петраускаса
- Старший солдат Петраускас загинув 22 лютого поблизу шахти "Бутівка".
- Коли воїн вів з іншим військовим спостереження, російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів.
- Петраускас – загинув, його побратим отримав поранення.
- У Сергія Петраускаса залишилась мати, дружина та троє дітей.
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