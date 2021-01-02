У новорічну ніч помер заступник начальника одного з управлінь Офісу генпрокурора. Трагедія трапилася на території заміського комплексу "Бреч" у Чернігівській області.

Обставини смерті чиновника

Охоронець заміського комплексу звернувся у поліцію близько 2 години дня 1 січня 2021 року. Він сказав, що неподалік від бази відпочинку виявили труп 42-річного заступника начальника одного з управлінь Офісу генпрокурора. Про це з посиланнями на власні джерела у прокуратурі повідомили "Букви".

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За попередніми даними, чиновник відпочивав на базі разом зі своєю 36-річною дружиною, яка теж працює в Офісі генпрокурора. Близько 02:30 1 січня чоловік пішов до лісу,

– зауважило видання.

Він повернувся орієнтовно о 5 годині ранку. Камери спостереження на приватному будинку зафіксували, що чиновник зупинився та почав знімати з себе одяг.

Обставини смерті чоловіка та те, хто і як виявив його тіло, наразі невідомі. За даними ЗМІ, видимих тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили. Не було також слідів боротьби.

Попередньою причиною смерті називають переохолодження організму.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з Офісом генпрокурора для з'ясування усіх деталей.