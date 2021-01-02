На Чернігівщині при загадкових обставинах помер чиновник Офісу Генпрокурора – ЗМІ
У новорічну ніч помер заступник начальника одного з управлінь Офісу генпрокурора. Трагедія трапилася на території заміського комплексу "Бреч" у Чернігівській області.
Обставини смерті чиновника
Охоронець заміського комплексу звернувся у поліцію близько 2 години дня 1 січня 2021 року. Він сказав, що неподалік від бази відпочинку виявили труп 42-річного заступника начальника одного з управлінь Офісу генпрокурора. Про це з посиланнями на власні джерела у прокуратурі повідомили "Букви".
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За попередніми даними, чиновник відпочивав на базі разом зі своєю 36-річною дружиною, яка теж працює в Офісі генпрокурора. Близько 02:30 1 січня чоловік пішов до лісу,
– зауважило видання.
Він повернувся орієнтовно о 5 годині ранку. Камери спостереження на приватному будинку зафіксували, що чиновник зупинився та почав знімати з себе одяг.
Обставини смерті чоловіка та те, хто і як виявив його тіло, наразі невідомі. За даними ЗМІ, видимих тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили. Не було також слідів боротьби.
Попередньою причиною смерті називають переохолодження організму.
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