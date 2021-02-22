Доля водія невідома: на Чернігівщині фура злетіла у річку з мосту – відео

Джерело:Поліція Чернігівської області
Жахлива аварія за участю вантажівки сталася близько опівночі 22 лютого у Чернігівській області. В районі села Шестовиця водій вантажівки не впорався із керуванням та протаранив огорожу мосту через Десну.
Внаслідок аварії фура впала у річку. Як зазначають свідки події, з кабіни водій не вибирався.
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За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.
Дивіться відео з місця падіння вантажівки у Десну: