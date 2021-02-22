Доля водія невідома: на Чернігівщині фура злетіла у річку з мосту – відео

22 лютого 2021 , 12:37
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Джерело:

Поліція Чернігівської області

Жахлива аварія за участю вантажівки сталася близько опівночі 22 лютого у Чернігівській області. В районі села Шестовиця водій вантажівки не впорався із керуванням та протаранив огорожу мосту через Десну.

Внаслідок аварії фура впала у річку. Як зазначають свідки події, з кабіни водій не вибирався.

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Наразі місце падіння намагаються обстежити рятувальники та водолази, але пошукові роботи ускладнені тим, що вода у водоймі замерзла.

Фуру дістати неможливо

  • Як стверджують правоохоронці, аварія сталася на 137 кілометрі дороги Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.
  • Через що саме сталося ДТП, наразі невідомо. Це з'ясовуватимуть слідчі.
  • Підняти вантажівку на поверхню та дістати з річки неможливо через кригу.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Дивіться відео з місця падіння вантажівки у Десну: