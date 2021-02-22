Доля водія невідома: на Чернігівщині фура злетіла у річку з мосту – відео
Жахлива аварія за участю вантажівки сталася близько опівночі 22 лютого у Чернігівській області. В районі села Шестовиця водій вантажівки не впорався із керуванням та протаранив огорожу мосту через Десну.
Джерело:Поліція Чернігівської області
Внаслідок аварії фура впала у річку. Як зазначають свідки події, з кабіни водій не вибирався.
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Наразі місце падіння намагаються обстежити рятувальники та водолази, але пошукові роботи ускладнені тим, що вода у водоймі замерзла.
Фуру дістати неможливо
- Як стверджують правоохоронці, аварія сталася на 137 кілометрі дороги Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.
- Через що саме сталося ДТП, наразі невідомо. Це з'ясовуватимуть слідчі.
- Підняти вантажівку на поверхню та дістати з річки неможливо через кригу.
За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.
Дивіться відео з місця падіння вантажівки у Десну:
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