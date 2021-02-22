Жахлива аварія за участю вантажівки сталася близько опівночі 22 лютого у Чернігівській області. В районі села Шестовиця водій вантажівки не впорався із керуванням та протаранив огорожу мосту через Десну.

Внаслідок аварії фура впала у річку. Як зазначають свідки події, з кабіни водій не вибирався. Дивіться також Переплутав педалі: під Києвом чоловік влетів у перехожих та огорожу адмінбудівлі – відео Наразі місце падіння намагаються обстежити рятувальники та водолази, але пошукові роботи ускладнені тим, що вода у водоймі замерзла. Фуру дістати неможливо Як стверджують правоохоронці, аварія сталася на 137 кілометрі дороги Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

Через що саме сталося ДТП, наразі невідомо. Це з'ясовуватимуть слідчі.

Підняти вантажівку на поверхню та дістати з річки неможливо через кригу. За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху. Дивіться відео з місця падіння вантажівки у Десну: