У Чернігівській області 16 грудня сталася жахлива ДТП. Приблизно о 4:00 водій Cherry M11 вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Renault Megane.

Від удару передні частини автомобілів розтрощило майже вщент. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Деталі ДТП

Аварія сталася біля села Лихачів Носівського району. За інформацією поліцейських, 39-річний чоловік за кермом Cherry M11 виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся Renault Megane, яким керував 44-річний водій.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Що відомо про постраждалих

Загалом моторошна аварія забрала життя обох водіїв , а також 1 пасажира.

, а також 1 пасажира. Ще 4 пасажири отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх доправили до лікарні.

Їх доправили до лікарні. І загиблі, й потерпілі – мешканці Сумської області.



Аварія на Чернігівщині / Фото Нацполіції



На Чернігівщині водій вилетів на зустрічну і влаштував ДТП / Фото Нацполіції

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