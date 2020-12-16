На Чернігівщині водій вилетів на зустрічну, багато жертв: моторошні фото та відео
У Чернігівській області 16 грудня сталася жахлива ДТП. Приблизно о 4:00 водій Cherry M11 вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Renault Megane.
Від удару передні частини автомобілів розтрощило майже вщент. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Деталі ДТП
Аварія сталася біля села Лихачів Носівського району. За інформацією поліцейських, 39-річний чоловік за кермом Cherry M11 виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся Renault Megane, яким керував 44-річний водій.
Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.
Що відомо про постраждалих
- Загалом моторошна аварія забрала життя обох водіїв, а також 1 пасажира.
- Ще 4 пасажири отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх доправили до лікарні.
- І загиблі, й потерпілі – мешканці Сумської області.
Аварія на Чернігівщині / Фото Нацполіції
На Чернігівщині водій вилетів на зустрічну і влаштував ДТП / Фото Нацполіції
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