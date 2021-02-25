У Черкасах відзначився депутат міськради від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Замирайло. Політик вирішив, що виступати з трибуни можна не українською, а російською мовою. З цими не погодились його колеги, які забезпечили Замирайлові синхронний переклад.

Курйоз з депутатами потрапив на відео, яке одразу розмістили в інтернеті.

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Депутат відмовився переходити на українську

Замирайло мав виголошувати заяву від ОПЗЖ – проте зробив це російською мовою. Присутні у залі обурились порушенням закону і попросили таки перейти на державну. Проте цей аргумент не подіяв.

У ролі перекладача виступив секретар міськради

Політики здійняли такий гам, що Замирайла оточили присутні правоохоронці, аби не розпочались розбірки з кулаками. Героєм-рятівником ситуації став секретар міської ради Юрій Тренкін, який запропонував себе у ролі перекладача-синхроніста. Тренкін став поруч з Замирайлом і намагався перекладати усе, що він говорив.

Такі події неабияк розвеселили присутніх.

Дивіться відео з Черкаської міської ради:

Зверніть увагу! Згідно з законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", депутати мають виступати українською мовою. Якщо це неможливо, то має бути забезпечений переклад.