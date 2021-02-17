У ніч з 16 на 17 лютого у Черкасах зафіксували -29,3 градусів морозу. Це була найнижча температура у Центральній Європі.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, що місто оновило попередній морозяний рекорд -27,5 градусів. Його зафіксували ще у 2003 році.

Актуально У Карпатах 4 добу шукають туриста: існує небезпека сходження лавин

Минулої ночі над східною частиною Черкащини виникла унікальна синоптична ситуація: відбулося поєднання осередку холоду зі сходу та вихолоджувальної дії антициклону із заходу на фоні малохмарної та маловітряної погоди,

– зауважив Постригань.

Однак за словами фахівця, вже найближчим часом морози дещо послабнуть.

"Вночі -12..-17 градусів, місцями -22..24 градусів, вдень -5..-10 градусів, але це короткочасне підвищення температури, оскільки до нас поспішає черговий осередок холоду", – наголосив начальник черкаського гідрометцентру.

Постригань також додав: "останні 30 років спостережень таких сильних морозів у другій половині лютого не було".

Зверніть увагу! У четвер, 18 лютого, морози прогнозують у всіх областях України. Вдень у Черкасах обіцяють до -6 градусів морозу. Уночі – до -12 градусів морозу.