На Черкащині завершились навчання мінометників: яскраві фото та відео

Джерело:Державна прикордонна служба України
У Головному центрі підготовки особового складу завершилася підготовка персоналу мінометної застави. Мовиться про прикордонну комендатуру швидкого реагування Ізмаїльського загону.
Про це прозвітувала Державна прикордонна служба. Так прикордонники продовжують посилювати заходи щодо захисту державних кордонів України.
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Навчання відбувалося за програмами підготовки обчислювачів, розвідників та мінометних розрахунків. Під час вишколу прикордонники навчалися:
Цілі вражено,
– мовиться у повідомленні.
Навчання мінометників / Фото ДПС
Як відбувався вишкіл / Фото ДПС
Прикордонники посилюють заходи щодо захисту кордонів / Фото ДПС
На Черкащині завершились навчання / Колаж 24 каналу
Завершальним етапом підготовки стали практичні стрільби з виконанням різноманітних вогневих завдань. Мінометники вражали нерухомі спостережні й неспостережені цілі напівпрямим наведенням та із закритих вогневих позицій.
Підготовка мінометників на Черкащині / Фото ДПС
Навчання відбувалось за відповідними програмами / Фото ДПС
Як відбувалось навчання мінометників: дивіться відео