На Черкащині завершились навчання мінометників: яскраві фото та відео

У Головному центрі підготовки особового складу завершилася підготовка персоналу мінометної застави. Мовиться про прикордонну комендатуру швидкого реагування Ізмаїльського загону.

Про це прозвітувала Державна прикордонна служба. Так прикордонники продовжують посилювати заходи щодо захисту державних кордонів України.

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Як відбувалось навчання

Навчання відбувалося за програмами підготовки обчислювачів, розвідників та мінометних розрахунків. Під час вишколу прикордонники навчалися:

визначати цілі;

здійснювати підготовку даних для стрільби:

складати картки вогню;

змінювати вогневі позиції:

наводити міномети на цілі та вражати їх.

Цілі вражено,

– мовиться у повідомленні.



Навчання мінометників / Фото ДПС



Як відбувався вишкіл / Фото ДПС



Прикордонники посилюють заходи щодо захисту кордонів / Фото ДПС



На Черкащині завершились навчання / Колаж 24 каналу

Завершальним етапом підготовки стали практичні стрільби з виконанням різноманітних вогневих завдань. Мінометники вражали нерухомі спостережні й неспостережені цілі напівпрямим наведенням та із закритих вогневих позицій.



Підготовка мінометників на Черкащині / Фото ДПС



Навчання відбувалось за відповідними програмами / Фото ДПС

Як відбувалось навчання мінометників: дивіться відео