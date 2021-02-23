На Черкащині завершились навчання мінометників: яскраві фото та відео
У Головному центрі підготовки особового складу завершилася підготовка персоналу мінометної застави. Мовиться про прикордонну комендатуру швидкого реагування Ізмаїльського загону.
Джерело:Державна прикордонна служба України
Про це прозвітувала Державна прикордонна служба. Так прикордонники продовжують посилювати заходи щодо захисту державних кордонів України.
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Як відбувалось навчання
Навчання відбувалося за програмами підготовки обчислювачів, розвідників та мінометних розрахунків. Під час вишколу прикордонники навчалися:
- визначати цілі;
- здійснювати підготовку даних для стрільби:
- складати картки вогню;
- змінювати вогневі позиції:
- наводити міномети на цілі та вражати їх.
Цілі вражено,
– мовиться у повідомленні.
Навчання мінометників / Фото ДПС
Як відбувався вишкіл / Фото ДПС
Прикордонники посилюють заходи щодо захисту кордонів / Фото ДПС
На Черкащині завершились навчання / Колаж 24 каналу
Завершальним етапом підготовки стали практичні стрільби з виконанням різноманітних вогневих завдань. Мінометники вражали нерухомі спостережні й неспостережені цілі напівпрямим наведенням та із закритих вогневих позицій.
Підготовка мінометників на Черкащині / Фото ДПС
Навчання відбувалось за відповідними програмами / Фото ДПС
Як відбувалось навчання мінометників: дивіться відео
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