Слідчі та працівники прокуратури 17 березня повідомили мешканці Черкаської області про підозру у скоєнні умисного вбивства своєї новонародженої дитини.

Якщо суд визнає провину жінки, їй загрожує до 5 років обмеження волі, або такий саме термін ув'язнення. Судитимуть підозрювану незабаром, як тільки матеріали справи передадуть служителям Феміди.

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За даними слідства, вбита жінкою дитина була доношеною та життєздатною.

Що відомо про вбивство новонародженої дитини на Черкащині

Як стверджують правоохоронці, злочин стався у грудні 2020 року.

37-річна жінка народила дитину у підсобному приміщенні, а до лікарів не зверталась.

Одразу після пологів вона нібито задушила немовля.

Досудове розслідування злочину вже закінчилося. Судячи з того, що жінці вже повідомили про підозру, її визнали осудною. Згідно з Кримінальним кодексом, відносно м'яке покарання за вбивство матір'ю власної дитини обумовлюється психічним ставленням жінки через емоційну напругу, яка викликана вагітністю, пологами та психічними процесами, які їх супроводжують.

Через це жінки вважаються обмежено осудними, оскільки не усвідомлюють своїх дій втрачають здатність керувати ними.