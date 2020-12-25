У Черкаській області 2 рибалок та 14-річна дівчина провалилися під лід. Чоловікам вдалося виштовхати дитину на поверхню льоду, однак самі вони загинули.

Жахлива трагедія трапилася 25 грудня, приблизно о 11.00 в селі Хлипнівка, що на Черкащині, повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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На льоду перебували 51-річний та 27-річний чоловіки, які рибалили на річці Гнилий Тікич, а також 14-річна дівчина. Через деякий час лід під ними почав тріщати – усі опинилися у воді.

Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитину. Однак самі чоловіки врятуватися не змогли.

Отримавши повідомлення про трагічний інцидент, на місце прибули рятувальники. Вони витягли з води тіло одного із загиблих. Для пошуків іншого загиблого залучили Смілянську пошуково-рятувальну групу комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради.

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