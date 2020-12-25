На Черкащині під ногами людей тріснув лід – вони пішли під воду: деталі трагедії
У Черкаській області 2 рибалок та 14-річна дівчина провалилися під лід. Чоловікам вдалося виштовхати дитину на поверхню льоду, однак самі вони загинули.
Жахлива трагедія трапилася 25 грудня, приблизно о 11.00 в селі Хлипнівка, що на Черкащині, повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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На льоду перебували 51-річний та 27-річний чоловіки, які рибалили на річці Гнилий Тікич, а також 14-річна дівчина. Через деякий час лід під ними почав тріщати – усі опинилися у воді.
Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитину. Однак самі чоловіки врятуватися не змогли.
Отримавши повідомлення про трагічний інцидент, на місце прибули рятувальники. Вони витягли з води тіло одного із загиблих. Для пошуків іншого загиблого залучили Смілянську пошуково-рятувальну групу комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради.
Що радять робити людям, які провалилися під кригу
- насамперед постаратися не панікувати;
- необхідно широко розставити руки – так людина тримає себе на плаву;
- покликати на допомогу, якщо її немає, то намагатись вибиратись з води самостійно;
- якщо відчуваєте течію, то необхідно повернутись обличчям до течії. Плин води підіймає ноги, в цей момент слід спробувати вибратись на лід у тому напрямку, звідки ви йшли.
- Коли вилізли з води, необхідно котитись або повзти у напрямку берега.
- Якщо є куртка або важкі чоботи, треба їх зняти, бо такі речі вбирають у себе воду та тягнуть на дно.
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