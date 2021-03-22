Шукали кілька місяців: на Черкащині виявили тіло ветерана АТО

Джерело:"Суспільне"
У Черкаській області знайшли тіло ветерана АТО Анатолія Ганненка. Чоловік зник ще наприкінці грудня 2020 року.
Про те, що АТОвця знайшли, виданню повідомила прессекретарка головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк.
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Учасник бойових дій Ганненко зник 28 грудня 2020 року. Розшуком чоловіка займалися оперативно-розшукові групи.Зверніть увагу! Нещодавно в селі Владівка, що на Запоріжжі, підліток Богдан Возний допоміг правоохоронцям розкрити жорстоке вбивство учасника АТО. Хлопцеві тільки 14 років.