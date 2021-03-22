Шукали кілька місяців: на Черкащині виявили тіло ветерана АТО

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Джерело:

"Суспільне"

У Черкаській області знайшли тіло ветерана АТО Анатолія Ганненка. Чоловік зник ще наприкінці грудня 2020 року.

Про те, що АТОвця знайшли, виданню повідомила прессекретарка головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк.

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На Черкащині знайшли тіло ветерана АТО Ганненка

  • У поліції розповіли, що труп чоловіка витягли з водойми села Бобриця Канівського району.
  • Слідів насильницької смерті на тілі Анатолія Ганненка не виявили.
  • Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Що відомо про зникнення чоловіка

Учасник бойових дій Ганненко зник 28 грудня 2020 року. Розшуком чоловіка займалися оперативно-розшукові групи.

Зверніть увагу! Нещодавно в селі Владівка, що на Запоріжжі, підліток Богдан Возний допоміг правоохоронцям розкрити жорстоке вбивство учасника АТО. Хлопцеві тільки 14 років.