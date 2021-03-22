Шукали кілька місяців: на Черкащині виявили тіло ветерана АТО
У Черкаській області знайшли тіло ветерана АТО Анатолія Ганненка. Чоловік зник ще наприкінці грудня 2020 року.
Джерело:"Суспільне"
Про те, що АТОвця знайшли, виданню повідомила прессекретарка головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк.
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На Черкащині знайшли тіло ветерана АТО Ганненка
- У поліції розповіли, що труп чоловіка витягли з водойми села Бобриця Канівського району.
- Слідів насильницької смерті на тілі Анатолія Ганненка не виявили.
- Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
Що відомо про зникнення чоловіка
Учасник бойових дій Ганненко зник 28 грудня 2020 року. Розшуком чоловіка займалися оперативно-розшукові групи.
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