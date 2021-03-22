На Черкащині також посилюють карантин: перелік заборон

На Черкащині вирішили самостійно посилити карантинні обмеження, аби протидіяти поширенню коронавірусу у регіоні. Головним чином зміни стосуватимуться роботи громадського транспорту, а також ресторанів, кафе і ТЦ.

Про посилення карантину повідомив новий очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко. Він наголосив, що "швидкість поширення епідемії – у руках кожного з нас".

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За словами Скічка, посилення карантинних обмежень в області допоможе уникнути локдауну у майбутньому. Нові обмеження починають діяти вже від 22 березня.

Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи та діяти на випередження, поки ще є така змогу. Бо, якщо опинимося в червоній зоні, як сьогодні Київ та Одеська область, – нам уже доведеться йти на інші умови,

– пояснив він.

Які обмеження діятимуть на Черкащині

У громадських закладах і транспорті посилять контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

Просимо міста збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити.

Розширюємо кількість ліжкомісць – по області та у Черкасах.

Культмасові розважальні та інші заходи – під тимчасовою забороною.

Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть лише до 23:00.

Скічко додав, що до 25 березня місцева влада стежитиме за дотриманням карантинних обмежень. Він підкреслив, якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі міри.

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