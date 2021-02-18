На Черкащині спіймали банду, яка виготовляла та збувала наркотики: відео

На Черкащині викрили угруповання, яке виготовляло та розповсюджували наркотики та психотропні речовини. Правоохоронці також знешкодили діяльність 2 нарколабораторій.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники партіями збували товар наркодилерам. А ті вже продавали його мешканцям Черкащини.

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Що відомо про затриманих

Очолював банду 37-річний чоловік, який має зв'язки з кримінальним світом. До незаконної діяльності він залучив свою дружину та ще 6 людей (затримали усіх, крім одного).

Члени угруповання поділили між собою ролі – хтось координував роботу, хтось займався виробництвом та збутом, інші – постачанням сировини.

Гаражні приміщення вони облаштували під нарколабораторії. У одній з таких у Каневі виготовляли амфетамін, а у Черкасах – мефедрон.

За попередньою інформацією, щомісячний прибуток від такої злочинної діяльності сягав 300 тисяч гривень.

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Що вилучила поліція:

понад 1 кілограм мефедрону та амфетаміну;

2,2 кілограма канабісу;

10 літрів концентрованих психотропних речовин;

200 літрів хімічних реактивів, необхідних для виготовлення наркотиків;

лабораторне обладнання;

ювелірні вироби, медалі, ордени, ікони та мото- та велотехніку.

Перевіряється походження цього майна. За попередніми даними, загальна вартість вилученого під час санкціонованих обшуків сягає майже 450 тисяч гривень.

Учасникам угруповання вже повідомили про підозри за статтею про незаконне виробництво та збут наркотичних засобів. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.