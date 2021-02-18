На Черкащині спіймали банду, яка виготовляла та збувала наркотики: відео
На Черкащині викрили угруповання, яке виготовляло та розповсюджували наркотики та психотропні речовини. Правоохоронці також знешкодили діяльність 2 нарколабораторій.
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці з'ясували, що зловмисники партіями збували товар наркодилерам. А ті вже продавали його мешканцям Черкащини.
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Що відомо про затриманих
Очолював банду 37-річний чоловік, який має зв'язки з кримінальним світом. До незаконної діяльності він залучив свою дружину та ще 6 людей (затримали усіх, крім одного).
Члени угруповання поділили між собою ролі – хтось координував роботу, хтось займався виробництвом та збутом, інші – постачанням сировини.
Гаражні приміщення вони облаштували під нарколабораторії. У одній з таких у Каневі виготовляли амфетамін, а у Черкасах – мефедрон.
За попередньою інформацією, щомісячний прибуток від такої злочинної діяльності сягав 300 тисяч гривень.
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Що вилучила поліція:
- понад 1 кілограм мефедрону та амфетаміну;
- 2,2 кілограма канабісу;
- 10 літрів концентрованих психотропних речовин;
- 200 літрів хімічних реактивів, необхідних для виготовлення наркотиків;
- лабораторне обладнання;
- ювелірні вироби, медалі, ордени, ікони та мото- та велотехніку.
Перевіряється походження цього майна. За попередніми даними, загальна вартість вилученого під час санкціонованих обшуків сягає майже 450 тисяч гривень.
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