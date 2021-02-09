На Черкащині попрощалися із загиблим на Донбасі Назарієм Поліщуком: фото

9 лютого 2021 , 16:54
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Джерело:

"Вісті Черкащини"

У вівторок, 9 лютого, у селі Вотилівка Лисянського району попрощалися із загиблим на Донбасі військовим Назарієм Поліщуком. Герой загинув 6 лютого 2021 року поблизу Новомихайлівки.

Провести в останню путь воїна прийшли десятки людей. Вони дякували загиблому героєві за "мирну Лисянщину".

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Поліщук мав повернутися з війни додому вже через тиждень: у нього закінчувався контракт.


Прощання із Поліщуком / "Вісті Черкащини"


Прощання із Поліщуком / "Вісті Черкащини"

Що відомо про загибель Поліщука

  • 6 лютого 2021 року поблизу Новомихайлівки 3 військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої.
  • Двоє героїв загинули. Це були Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.
  • Вони служили у складі 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Що відомо про Поліщука

  • За даними Obozrevatel, Назарію Поліщуку було лише 24 роки.
  • У лави Збройних сил України він потрапив у 2017 році. Служив за контрактом.
  • У загиблого героя залишилася маленька донечка. Їй 6 років.
  • Рідні готувалися до приїзду воїна. Його контракт мав закінчитися 14 лютого.