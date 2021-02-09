На Черкащині попрощалися із загиблим на Донбасі Назарієм Поліщуком: фото

Джерело:"Вісті Черкащини"
У вівторок, 9 лютого, у селі Вотилівка Лисянського району попрощалися із загиблим на Донбасі військовим Назарієм Поліщуком. Герой загинув 6 лютого 2021 року поблизу Новомихайлівки.
Провести в останню путь воїна прийшли десятки людей. Вони дякували загиблому героєві за "мирну Лисянщину".
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Поліщук мав повернутися з війни додому вже через тиждень: у нього закінчувався контракт.
Прощання із Поліщуком / "Вісті Черкащини"
Прощання із Поліщуком / "Вісті Черкащини"