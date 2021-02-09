На Черкащині попрощалися із загиблим на Донбасі Назарієм Поліщуком: фото
У вівторок, 9 лютого, у селі Вотилівка Лисянського району попрощалися із загиблим на Донбасі військовим Назарієм Поліщуком. Герой загинув 6 лютого 2021 року поблизу Новомихайлівки.
Джерело:"Вісті Черкащини"
Провести в останню путь воїна прийшли десятки людей. Вони дякували загиблому героєві за "мирну Лисянщину".
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Поліщук мав повернутися з війни додому вже через тиждень: у нього закінчувався контракт.
Прощання із Поліщуком / "Вісті Черкащини"
Прощання із Поліщуком / "Вісті Черкащини"
Що відомо про загибель Поліщука
- 6 лютого 2021 року поблизу Новомихайлівки 3 військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої.
- Двоє героїв загинули. Це були Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.
- Вони служили у складі 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
Що відомо про Поліщука
- За даними Obozrevatel, Назарію Поліщуку було лише 24 роки.
- У лави Збройних сил України він потрапив у 2017 році. Служив за контрактом.
- У загиблого героя залишилася маленька донечка. Їй 6 років.
- Рідні готувалися до приїзду воїна. Його контракт мав закінчитися 14 лютого.
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