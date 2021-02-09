У вівторок, 9 лютого, у селі Вотилівка Лисянського району попрощалися із загиблим на Донбасі військовим Назарієм Поліщуком. Герой загинув 6 лютого 2021 року поблизу Новомихайлівки.

Провести в останню путь воїна прийшли десятки людей. Вони дякували загиблому героєві за "мирну Лисянщину". Актуально У Маріуполі померла молода військова з Вінниччини: що відомо Поліщук мав повернутися з війни додому вже через тиждень: у нього закінчувався контракт.

Прощання із Поліщуком / "Вісті Черкащини"

Прощання із Поліщуком / "Вісті Черкащини" Що відомо про загибель Поліщука 6 лютого 2021 року поблизу Новомихайлівки 3 військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Двоє героїв загинули. Це були Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.

Вони служили у складі 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Що відомо про Поліщука За даними Obozrevatel, Назарію Поліщуку було лише 24 роки.

У лави Збройних сил України він потрапив у 2017 році. Служив за контрактом.

У загиблого героя залишилася маленька донечка. Їй 6 років.

Рідні готувалися до приїзду воїна. Його контракт мав закінчитися 14 лютого.