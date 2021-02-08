На Черкащині чоловіки влаштували криваву масову бійку: фото

Джерело:Поліція Черкаської області
Близько 20 осіб влаштували нищівну бійку на залізничному вокзалі Сміли. Після того, як розбірки припинилися самі собою, побиті їх учасники вирішили помститися та розтрощили гуртожиток, де мешкали опоненти.
Про досить масштабну бійку поліцейські дізналися з соцмереж, після чого й почали розбиратися у тому, що сталося.
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Чоловіки потрощили кімнату, де мешкали їх кривдники / Фото поліції Черкаської області
Наразі поліцейські встановили особи всіх учасників бійки. За фактом порушення закону розпочали кримінальне провадження щодо хілуганства та порушення недоторканості житла.
Під час слідства копи обіцяють встановити мотиви учасників та дати оцінку діям кожного з порушників спокою.