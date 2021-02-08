Близько 20 осіб влаштували нищівну бійку на залізничному вокзалі Сміли. Після того, як розбірки припинилися самі собою, побиті їх учасники вирішили помститися та розтрощили гуртожиток, де мешкали опоненти.

Про досить масштабну бійку поліцейські дізналися з соцмереж, після чого й почали розбиратися у тому, що сталося.

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Як з'ясували правоохоронці все почалося з того, що компанія молодих людей гучно слухала музику у машині. До них підійшов нетверезий чоловік та зробив зауваження.

Масова бійка та помста

Конфлікт досить швидко перетворився у бійку, в якій брали участь близько 20 людей.

Коли ж представники однієї зі сторін побили опонентів та втекли, ображені ними вирішили помститися.

Розшукати кривдників чоловіки не змогли, але пішли до гуртожитку, де вони мешкали.

За даними слідчих, близько 10 осіб увірвалися до гуртожитку, розтрощили вікна та гуртом побили одного з мешканців.



Чоловіки потрощили кімнату, де мешкали їх кривдники / Фото поліції Черкаської області

Наразі поліцейські встановили особи всіх учасників бійки. За фактом порушення закону розпочали кримінальне провадження щодо хілуганства та порушення недоторканості житла.

Під час слідства копи обіцяють встановити мотиви учасників та дати оцінку діям кожного з порушників спокою.