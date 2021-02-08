На Черкащині чоловік потрапив до лікарні з побоями: заявив, що причетна поліція

8 лютого 2021 , 08:38
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Джерело:

Нацполіція

Працівників Городищенського відділу поліції, що на Черкащині, відсторонили від служби. Їх підозрюють у катуванні чоловіка, вже розпочали відповідне кримінальне провадження.

Про побиття правоохоронцями 6 лютого повідомив сам 28-річний потерпілий. Він звернувся до лікарів за медичною допомогою.

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У керівництві Нацполіції перевіряють інформацію. Поки що триває розслідування. Від роботи відсторонили керівництво відділу та поліцейських, яких підозрюють у скоєнні злочину.

За попередньою інформацією, правоохоронці перевіряли причетність чоловіка до крадіжки та шахрайства – так він потрапив у відділок. А згодом заявив про побиття поліцейськими.

Що загрожує правоохоронцям

Якщо провину поліцейським доведуть, їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Таке покарання передбачене статтею Кримінального кодексу про катування.

Інші гучні випадки

  • Великий резонанс у суспільстві викликала справа про катування у Кагарлику. Жінку били, ґвалтували та навіть стріляли з табельної зброї над головою.
  • Влітку 2020 року на Дніпропетровщині, у місті Павлограді, затримала 8 поліцейських. Вони тортурами вибивали зізнання з людей у злочинах, які ті не скоювали.