На Черкащині чоловік потрапив до лікарні з побоями: заявив, що причетна поліція
Працівників Городищенського відділу поліції, що на Черкащині, відсторонили від служби. Їх підозрюють у катуванні чоловіка, вже розпочали відповідне кримінальне провадження.
Джерело:Нацполіція
Про побиття правоохоронцями 6 лютого повідомив сам 28-річний потерпілий. Він звернувся до лікарів за медичною допомогою.
Читайте також У Дніпрі водій затиснув склом руку поліцейського і поїхав: відео інциденту
У керівництві Нацполіції перевіряють інформацію. Поки що триває розслідування. Від роботи відсторонили керівництво відділу та поліцейських, яких підозрюють у скоєнні злочину.
За попередньою інформацією, правоохоронці перевіряли причетність чоловіка до крадіжки та шахрайства – так він потрапив у відділок. А згодом заявив про побиття поліцейськими.
Що загрожує правоохоронцям
Якщо провину поліцейським доведуть, їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Таке покарання передбачене статтею Кримінального кодексу про катування.
Інші гучні випадки
- Великий резонанс у суспільстві викликала справа про катування у Кагарлику. Жінку били, ґвалтували та навіть стріляли з табельної зброї над головою.
- Влітку 2020 року на Дніпропетровщині, у місті Павлограді, затримала 8 поліцейських. Вони тортурами вибивали зізнання з людей у злочинах, які ті не скоювали.
Поділитися новиною