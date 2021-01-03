Вбивство в новорічну ніч: на Черкащині чоловік побив до смерті односельчанина
У селі Яснозір'я, що на Черкащині, святкування Нового року закінчилося трагедією для 59-річного власника будинку. Під час конфлікту 45-річний гість до смерті побив односельчанина.
Чоловіка знайшли мертвим у власному будинку ввечері 1 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.
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Як встановили правоохоронці, чоловіки разом вечеряли, зокрема, вживали алкогольні напої. Згодом між ними виникла суперечка, яка переросла в бійку.
У розпалі конфлікту 45-річний гість побив господаря будинку. Правопорушник завдав йому тілесні ушкодження у вигляді:
- синців та садин голови;
- забійної рани носа;
- перелому кісток носа;
- садин на задній лівій частині тулубу.
Від отриманих травм та ушкоджень власник будинку помер.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві
Поліцейські швидко встановили місцезнаходження підозрюваного. 45-річний чоловік одразу зізнався у скоєному. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.
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