У селі Яснозір'я, що на Черкащині, святкування Нового року закінчилося трагедією для 59-річного власника будинку. Під час конфлікту 45-річний гість до смерті побив односельчанина.

Чоловіка знайшли мертвим у власному будинку ввечері 1 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

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Як встановили правоохоронці, чоловіки разом вечеряли, зокрема, вживали алкогольні напої. Згодом між ними виникла суперечка, яка переросла в бійку.

У розпалі конфлікту 45-річний гість побив господаря будинку. Правопорушник завдав йому тілесні ушкодження у вигляді:

синців та садин голови;

забійної рани носа;

перелому кісток носа;

садин на задній лівій частині тулубу.

Від отриманих травм та ушкоджень власник будинку помер.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві

Поліцейські швидко встановили місцезнаходження підозрюваного. 45-річний чоловік одразу зізнався у скоєному. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.