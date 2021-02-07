Лісові їдальні рятують диких тварин на Черкащині. Через брак харчів, товстий сніжний покрив та холод козулі, дикі кабани, олені та навіть лосі щозими опиняються під загрозою гибелі.

Майданчики для підгодівлі побудовані у середліссі. Сюди легковою автівкою не можна проїхати, тож лісівники вирушають УАЗом.

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Як на Черкащині рятують звірів

Найбільше взяли з собою зерна, адже тваринам у холод необхідна калорійна їжа. А для кабанів це ще і улюблені ласощі, за які ті навіть влаштовують бійки.

Для копитних насипають у жолоб сіно, заготовлене лісівниками вручну на лісових галявинах. А для козуль привозять віники із засушеного листя. Їх заготовляють із м'яких порід деревини:

липи;

клену.

Листя для косуль солять

Перед сушкою зелень вимочують у сольовому розчині.

Нарізали гіллячок, розводимо у воді з сіллю і кропимо. Їх (гілки – 24 канал) косуля краще їсть солоним,

– зазначив єгер Смілянського лісництва Андрій Величко.

До речі! Сіль корисна для лісових тварин, тож на пеньках кладуть цілі шматки таких специфічних смаколиків.

Лісівники вішають фотокамери

Поруч із годівницями лісівники вішають фотокамери, аби стежити за міграцією тварин та їхньою кількістю. Найчастіше там бувають козулі. Вони взимку тримаються табунами із 10 – 15 особин.



Віники для косуль / Скриншот з відео

Різні групи тварин одночасно там не перебувають. Зазвичай свині витісняють козуль, а козулі лякають дрібних хижаків, які приходять під навіси полювати.

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Таких кормових навісів влаштовують у кожному лісництві від півтора десятка. Їжу у їдальнях постійно поновлюють, кількість запасів збільшують, якщо утворюється товстий сніговий покрив.