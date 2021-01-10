Жахлива трагедія сталася у селі Летечівка Уманського району, що на Черкащині. 28-річний батько до смерті забив свого чотиримісячного сина. Поліція затримала зловмисника.

Чоловік мав неприязне ставлення до сина та були випадки, коли він бив його. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

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Що повідомили у поліції

Вранці 9 січня до чергової частини Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про смерть немовляти внаслідок тілесних ушкоджень.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

28-річний батько немовляти зізнався у скоєному.

Його правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Зловмиснику загрожує ув’язнення, терміном від 10 до 15 років, або довічним позбавленням волі.

10 січня суд повинен обрати затриманому запобіжний захід.



У Черкаській області батько вбив новонародженого сина / Фото поліції Черкаської області