На Черкащині рибалки провалилися під кригу: 3 людини загинули, серед них дитина

У селі Бучак, що на Черкащині, 24 січня під кригу провалилися 3 людей, серед них дитина. Рятувальна операція тривала добу.
Джерело: ДСНС
На жаль, рибалкам не вдалося вижити, водолази дістали їхні тіла з-під води о 13:40.
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За інформацією рятувальників, 2 рибалок займалися риболовлею на Дніпрі. Із собою вони взяли дитину 2010 року народження. Усі вони провалилися під кригу. Інцидент стався 24 січня приблизно о 16:30.
Рятувальники обстежили понад 1 кілометр берегової лінії. Від світанку 25 січня на пошуки людей були залучені відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотників.
Раніше рятувальники попередили, що найближчими днями у регіонах України синоптики прогнозують підвищення температури повітря. Водночас лід на річках поступово втрачатиме свою міцність, тому виходити на нього дуже небезпечно.