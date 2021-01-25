На Черкащині рибалки провалилися під кригу: 3 людини загинули, серед них дитина

25 січня 2021 , 14:59
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У селі Бучак, що на Черкащині, 24 січня під кригу провалилися 3 людей, серед них дитина. Рятувальна операція тривала добу.

Джерело: ДСНС

На жаль, рибалкам не вдалося вижити, водолази дістали їхні тіла з-під води о 13:40.

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Що відомо про постраждалих

За інформацією рятувальників, 2 рибалок займалися риболовлею на Дніпрі. Із собою вони взяли дитину 2010 року народження. Усі вони провалилися під кригу. Інцидент стався 24 січня приблизно о 16:30.

Рятувальники обстежили понад 1 кілометр берегової лінії. Від світанку 25 січня на пошуки людей були залучені відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотників.

Як врятуватися, якщо людина провалилася під кригу

  • Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.
  • Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.
  • Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям. Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.
  • Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.
  • Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь.

Раніше рятувальники попередили, що найближчими днями у регіонах України синоптики прогнозують підвищення температури повітря. Водночас лід на річках поступово втрачатиме свою міцність, тому виходити на нього дуже небезпечно.