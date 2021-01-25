На Черкащині рибалки та дитина провалилися під кригу: їх шукають рятувальники
У селі Бучак, що на Черкащині, 24 січня під кригу провалилися 3 людей, серед них є дитина. Наразі їх доля залишається невідомою.
Рятувальники продовжують їх шукати. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Важливо Прогноз погоди на 25 січня: Україну накриють дощі з мокрим снігом
Що відомо про постраждалих
За інформацією рятувальників, 2 рибалок займалися риболовлею на Дніпрі. Із собою вони взяли дитину 2010 року народження. Усі вони провалилися під кригу. Інцидент стався 24 січня приблизно о 16:30.
За інформацією свідків, провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули 3 людини, з них одна дитина. Станом на 7 годин 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають,
– повідомили в ДСНС.
Як врятуватися, якщо людина провалилася під кригу
- Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.
- Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.
- Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям. Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.
- Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.
- Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь.
Раніше рятувальники попередили, що найближчими днями у регіонах України синоптики прогнозують підвищення температури повітря. Водночас лід на річках поступово втрачатиме свою міцність, тому виходити на нього дуже небезпечно.
Поділитися новиною