У селі Бучак, що на Черкащині, 24 січня під кригу провалилися 3 людей, серед них є дитина. Наразі їх доля залишається невідомою.

Рятувальники продовжують їх шукати. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Що відомо про постраждалих

За інформацією рятувальників, 2 рибалок займалися риболовлею на Дніпрі. Із собою вони взяли дитину 2010 року народження. Усі вони провалилися під кригу. Інцидент стався 24 січня приблизно о 16:30.

За інформацією свідків, провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули 3 людини, з них одна дитина. Станом на 7 годин 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають,

– повідомили в ДСНС.

Як врятуватися, якщо людина провалилася під кригу

Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.

та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку. Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль . Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.

. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому Рухайтесь повільно, не швидко. Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям. Перш за все, позбудьтеся важкого одягу , адже він тягне на дно.

, адже він тягне на дно. Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.

Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь.

Раніше рятувальники попередили, що найближчими днями у регіонах України синоптики прогнозують підвищення температури повітря. Водночас лід на річках поступово втрачатиме свою міцність, тому виходити на нього дуже небезпечно.