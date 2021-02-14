Романтична вечеря і поїздка за кордон: в Черкасах подарунками заохочують донорів здавати кров
Черкаський центр крові вирішив подарунками заохотити донорів здати кров. Зокрема – подарувати романтичну вечерю чи навіть поїздку за кордон.
Джерело:24 канал
До Дня святого Валентина медики запрошують здавати кров, плазму або еритроцити. Це потрібно зробити разом зі своєю другою половинкою.
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За 3 тижні – 160 пар
За спільну донацію усі отримують подарунки – квитки в кіно або шампанське з цукерками. За 3 тижні акції до центру прийшли 160 пар.
Участь у цій акції подарує більше приємних вражень, ніж запускання кульок чи романтична вечеря. Планую, що ми з хлопцем постійно робитимемо це разом,
– поділилась учасниця акції Наталя Кузенєцова.
Головні призи акції
Через велику кількість охочих акцію вирішили продовжити до початку березня. Тоді і розіграють головні призи:
- романтичну вечерю;
- подорож до Львова;
- поїздку на двох до Єгипту.
Менеджерка Черкаського обласного центру служби крові Юлія Фомічова розповіла: "Ми не очікували. У перший же тиждень у нас закінчилися усі призи, ми у авральному порядку дозамовляли. Але зараз можемо гарантувати – призів вистачить усім, ніхто без подарунка не піде".
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