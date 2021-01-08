"Аладдін припаркувався": у Черкасах яму в асфальті закрили килимом – фото
У Черкасах оригінально підійшли до вирішення проблеми з ямами на дорозі. Замість ремонту вибоїну на асфальті там просто прикрили килимом.
Це відбулося у мікрорайоні Митниця – поблизу торговельного центру "Гранд Маркет". Відповідне фото очевидці опублікували у фейсбук-групі "Справжні Черкаси".
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Хто це зробив – наразі невідомо. Проте ця людина потурбувалася і про те, аби килим раптом не віднесло вітром. Для цього на ньому залишили кілька шматків асфальту.
Килим на дорозі у Черкасах / Фото з соцмереж
Нестандартний "ремонт" на дорогах Черкас / Фото з соцмереж
Реакція соцмереж
У коментарях до допису пишуть, що бачили килим на дорозі 7 січня, а от вже наступного дня його там не було. Загалом містяни реагують доволі саркастично.
- "Оце лайфхак підкинули для Укравтодору";
- "Оскар комусь будуть вручати. Чи то барона зустрічають якогось величного";
- "Можливо, якийсь п'яний Аладдін забув, де його транспорт";
- "Па багатому".
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