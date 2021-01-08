У Черкасах оригінально підійшли до вирішення проблеми з ямами на дорозі. Замість ремонту вибоїну на асфальті там просто прикрили килимом.

Це відбулося у мікрорайоні Митниця – поблизу торговельного центру "Гранд Маркет". Відповідне фото очевидці опублікували у фейсбук-групі "Справжні Черкаси".

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Хто це зробив – наразі невідомо. Проте ця людина потурбувалася і про те, аби килим раптом не віднесло вітром. Для цього на ньому залишили кілька шматків асфальту.



Килим на дорозі у Черкасах / Фото з соцмереж



Нестандартний "ремонт" на дорогах Черкас / Фото з соцмереж

Реакція соцмереж

У коментарях до допису пишуть, що бачили килим на дорозі 7 січня, а от вже наступного дня його там не було. Загалом містяни реагують доволі саркастично.