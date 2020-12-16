У Черкасах Skoda збила 10-річного хлопчика, постраждалий у важкому стані
Аварія за участю легковика та дитини сталася 16 грудня в Черкасах. 10-річний хлопчик, який переходив дорогу, потрапив під колеса Skoda.
Повідомлення про постраждалого неповнолітнього надійшло диспетчерам екстреної допомоги близько 14:00. Про це повідомила у фейсбуці прессекретар обласного центру екстреної медичної допомоги Черкащини Ірина Назарок.
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Що відомо про збиття школяра легковиком у Черкасах
ДТП сталася на перехресті вулиць Грушевського та Гоголя.
На який сигнал світлофора рухався водій легковика, а також – чи не переходив хлопчик дорогу із порушенням правил, невідомо.
Медики, які прибули на місце інциденту, терміново направили постраждалого до Черкаської обласної дитячої лікарні. У нього діагностували важку черепно-мозкову травму та забій головного мозку.
До свідомості хлопчик досі не приходив.
Офіційної інформації від правоохоронців стосовно інциденту наразі немає.
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