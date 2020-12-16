Аварія за участю легковика та дитини сталася 16 грудня в Черкасах. 10-річний хлопчик, який переходив дорогу, потрапив під колеса Skoda.

Повідомлення про постраждалого неповнолітнього надійшло диспетчерам екстреної допомоги близько 14:00. Про це повідомила у фейсбуці прессекретар обласного центру екстреної медичної допомоги Черкащини Ірина Назарок.

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Свідки інциденту розповіли медикам, що після удару хлопчик перебуває без свідомості.

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ДТП сталася на перехресті вулиць Грушевського та Гоголя.

На який сигнал світлофора рухався водій легковика, а також – чи не переходив хлопчик дорогу із порушенням правил, невідомо.

Медики, які прибули на місце інциденту, терміново направили постраждалого до Черкаської обласної дитячої лікарні. У нього діагностували важку черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

До свідомості хлопчик досі не приходив.

Офіційної інформації від правоохоронців стосовно інциденту наразі немає.