У Черкасах палала багатоповерхівка: з вогню витягли 8 людей – відео

У Черкасах ввечері 20 лютого у багатоповерхівці виникла пожежа. Рятувальники приборкали вогонь та визволили 8 осіб з палаючого будинку.

20 лютого о 20:40 на диспетчерський центр з надзвичайних ситуацій надійшов виклик. Очевидці повідомили про пожежу на 3 поверсі п'ятиповерхового будинку по вулиці Чорновола у Черкасах.

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Пожежники врятували з палаючої квартири 2 чоловіків. Їх госпіталізували до лікарні з травмами різної тяжкості.

Рятувальники евакуювали ще 6 людей з квартири на верхньому поверсі. Серед них було 2 дітей.

Окрема частина бригади вогнеборців локалізувала пожежу за кілька хвилин, а о 20:50 її було повністю ліквідовано.

У ДСНС ще встановлюють деталі загоряння.

Відео пожежі у Черкасах: як людей витягували з вогню