Напередодні свят у Черкасах активно заготовляють кров та плазму. Медики відзначили, що у цей період зростає кількість надзвичайних ситуацій, тож потреба збільшується.

А після Нового року донорів завжди мало. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

Актуально Україна зможе запустити власну систему трансплантації

У Черкасах здають кров перед святами

Наталія Пастушенко була вперше у донорському кріслі. ЇЇ компоненти крові особливо цінні. Дівчина нещодавно перехворіла на COVID-19 і має до нього антитіла.

Це корисно для здоров'я, для оновлення крові, тобто плазми. Також я перехворіла на COVID-19 і знаю, що моя плазма допоможе хворим,

– розповіла Пастушенко.

Натомість Нікіта Прогунов здавав кров вже понад 10 разів. Вперше він це зробив на своє 18-річчя. Хлопець зазначив, що до цього потрібно психологічно підготуватися, прийти вперше, а потім це стане звичкою.



Потрібно 30 літрів крові резерву / Скриншот з відео

Як зберігають кров

Запастись кров'ю та її компонентами потрібно на перші 2 тижні нового року. У місцевому центрі підрахували, що знадобиться приблизно 30 літрів крові резерву. Перед початком процедури медики допомагають донору побороти хвилювання.

Запаси плазми заморожують, так вона може зберігатися довго. А от кров тримають у холодильниках при температурі від 2 до 8 градусів морозу максимум 42 дні. Розраховувати необхідність її запасів важко.



У Черкасах донорів заохочують подарунками / Скриншот з відео

У передсвятковий період донорів заохочують зокрема солодкими подарунками. Здати кров може кожен, хто досягнув 18 років і відповідає елементарним критеріям, які вказані на будь-якому медичному сайті чи в посібнику.