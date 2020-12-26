Новорічне донорство: як у Черкасах поповнюють запаси крові перед святами
Напередодні свят у Черкасах активно заготовляють кров та плазму. Медики відзначили, що у цей період зростає кількість надзвичайних ситуацій, тож потреба збільшується.
А після Нового року донорів завжди мало. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.
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У Черкасах здають кров перед святами
Наталія Пастушенко була вперше у донорському кріслі. ЇЇ компоненти крові особливо цінні. Дівчина нещодавно перехворіла на COVID-19 і має до нього антитіла.
Це корисно для здоров'я, для оновлення крові, тобто плазми. Також я перехворіла на COVID-19 і знаю, що моя плазма допоможе хворим,
– розповіла Пастушенко.
Натомість Нікіта Прогунов здавав кров вже понад 10 разів. Вперше він це зробив на своє 18-річчя. Хлопець зазначив, що до цього потрібно психологічно підготуватися, прийти вперше, а потім це стане звичкою.
Потрібно 30 літрів крові резерву / Скриншот з відео
Як зберігають кров
Запастись кров'ю та її компонентами потрібно на перші 2 тижні нового року. У місцевому центрі підрахували, що знадобиться приблизно 30 літрів крові резерву. Перед початком процедури медики допомагають донору побороти хвилювання.
Запаси плазми заморожують, так вона може зберігатися довго. А от кров тримають у холодильниках при температурі від 2 до 8 градусів морозу максимум 42 дні. Розраховувати необхідність її запасів важко.
У Черкасах донорів заохочують подарунками / Скриншот з відео
У передсвятковий період донорів заохочують зокрема солодкими подарунками. Здати кров може кожен, хто досягнув 18 років і відповідає елементарним критеріям, які вказані на будь-якому медичному сайті чи в посібнику.
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