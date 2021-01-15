Жахлива ДТП сталася вранці 15 січня на вулиці Героїв Холодного Яру в Черкасах. Маршрутний автобус дуже сильно вдарив у бік Renault.

Внаслідок зіткнення 22-річний водій легковика отримав вкрай важкі травми. Про це повідомила у фейсбуці прессекретар обласного центру екстреної медичної допомоги Черкащини Ірина Назарок. Дивіться також На Львівщині п'яний водій збив 3 дітей та втік: фото Постраждалого госпіталізували до лікарні. Впав у кому

Водія Renault госпіталізували у вкрай важкому стані / Фото Ірини Назарок Внаслідок чого сталася аварія, з'ясовують правоохоронці. Судячи з фото з місця подій, удар прийшовся у праву частину машини.

Через зіткнення шаленої сили Renault надсерйозно зім'яло.

Медики, які працювали на місці події, діагностували у власника легковика закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа та судомний синдром.

Від отриманих травм чоловік впав у церебральну кому. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальну справу. Остаточну кваліфікацію провадження поліціянти мають встановити після того, як лікарі зможуть зробити прогнози щодо стану постраждалого.

Автобус дуже сильно вдарив легковика / Фото Ірини Назарок