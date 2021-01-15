У Черкасах легковик зіштовхнувся з автобусом, 22-річний водій впав у кому: фото
Жахлива ДТП сталася вранці 15 січня на вулиці Героїв Холодного Яру в Черкасах. Маршрутний автобус дуже сильно вдарив у бік Renault.
Внаслідок зіткнення 22-річний водій легковика отримав вкрай важкі травми. Про це повідомила у фейсбуці прессекретар обласного центру екстреної медичної допомоги Черкащини Ірина Назарок.
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Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Впав у кому
Водія Renault госпіталізували у вкрай важкому стані / Фото Ірини Назарок
- Внаслідок чого сталася аварія, з'ясовують правоохоронці. Судячи з фото з місця подій, удар прийшовся у праву частину машини.
- Через зіткнення шаленої сили Renault надсерйозно зім'яло.
- Медики, які працювали на місці події, діагностували у власника легковика закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа та судомний синдром.
- Від отриманих травм чоловік впав у церебральну кому.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальну справу. Остаточну кваліфікацію провадження поліціянти мають встановити після того, як лікарі зможуть зробити прогнози щодо стану постраждалого.
Автобус дуже сильно вдарив легковика / Фото Ірини Назарок
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