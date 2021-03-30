У Черкасах маму загиблого воїна висадили з маршрутки

У Черкасах 29 березня водій маршрутки висадив із салону матір загиблого учасника війни на сході. Чоловік сказав, що вона не є представником пільгової категорії. Згодом водія звільнили, а активісти змусили його вибачатись на відео.

Повідомляють, що за жінку в автобусі ніхто не заступився. Згодом вона звернулася за допомогою до представників "Національного корпусу".

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Детальніше про цей випадок

Матір покійного воїна Сергія Амброса висадили з маршрутки №20. Водій це зробив, оскільки 2 пільговики вже були в салоні. Відповідно до правил, які встановив перевізник, жінка мала платити за проїзд.

Як розвивались події

Активісти "Національного корпусу" прийшли до АТП "Чарз-Авто". Там вони знайшли цього водія та змусили вибачитись на відео. Кондукторка, яка тоді також була в салоні автобуса, відмовилась вибачатись.



Водій і кондукторка автобуса, звідки висадили жінку / Скриншот 24 каналу

Згодом до місця суперечки підійшов директор АТП. Після розмови з активістами він вибачився за своїх працівників. Також він сказав, що звільняє водія та може надіслати копію наказу про це.



Директор "Чарз-Авто" / Скриншот 24 каналу