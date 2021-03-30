У Черкасах маму загиблого воїна висадили з маршрутки

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Джерело:

"Національний корпус"

У Черкасах 29 березня водій маршрутки висадив із салону матір загиблого учасника війни на сході. Чоловік сказав, що вона не є представником пільгової категорії. Згодом водія звільнили, а активісти змусили його вибачатись на відео.

Повідомляють, що за жінку в автобусі ніхто не заступився. Згодом вона звернулася за допомогою до представників "Національного корпусу".

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Детальніше про цей випадок

Матір покійного воїна Сергія Амброса висадили з маршрутки №20. Водій це зробив, оскільки 2 пільговики вже були в салоні. Відповідно до правил, які встановив перевізник, жінка мала платити за проїзд.

Як розвивались події

Активісти "Національного корпусу" прийшли до АТП "Чарз-Авто". Там вони знайшли цього водія та змусили вибачитись на відео. Кондукторка, яка тоді також була в салоні автобуса, відмовилась вибачатись.


Водій і кондукторка автобуса, звідки висадили жінку / Скриншот 24 каналу

Згодом до місця суперечки підійшов директор АТП. Після розмови з активістами він вибачився за своїх працівників. Також він сказав, що звільняє водія та може надіслати копію наказу про це.


Директор "Чарз-Авто" / Скриншот 24 каналу

Зауважимо! У автобусах Черкас є тільки по 2 – 3 пільгові місця (10% від загальної кількості місць). Перевізники міста пояснюють це тим, що їм не платять компенсацію за перевезення пільговиків. До речі, Міністерство соціальної політики пропонує місцевій владі запровадити механізм монетизації пільг на проїзд.