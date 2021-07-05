У Черкасах іноземці посперечались і влаштували стрілянину: фото

Між двома іноземцями у Черкасах відбувся конфлікт. Після цього, внаслідок словесної суперечки, сталась стрілянина.

Перепалка відбулась приблизно о 21:20 на вулиці Самійла Кішки. Постраждалих внаслідок стрілянини, на щастя, немає.

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Деталі стрілянини в Черкасах

На місці події працювали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції та представники інших служб.

Правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю. "Оперативно прибулі на місце події поліцейські затримали чоловіка зі зброєю. Попередньо відомо, що між двома іноземцями стався конфлікт. Постраждалих у результаті стрілянини немає", – мовиться у пресслужбі поліції.



В Черкасах відбулась стрілянина / Фото Нацполіції



Між іноземцями відбувся конфлікт / Фото Нацполіції

Наразі слідчі з'ясовують деталі інциденту. Після проведення перевірки подія отримає правову кваліфікацію. Відзначимо, що правоохоронці перевіряють на:

законність отримання дозволу;

придбання;

зберігання;

носіння зброї.

Окрім цього, міграційна служба перевіряє, чи законно іноземці перебувають в Україні.

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