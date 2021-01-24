У Черкасах чоловік з породіллею заблукав по дорозі до пологового: історія від поліції – відео

У Черкасах чоловік, який віз дружину до пологового будинку, заблукав. Оскільки майбутній батько був немісцевий та й схвильований, дорогу до лікарні самотужки знайти не міг. На допомогу пришли патрульні поліцейські.

Чоловік був немісцевий, отож заблукав

Пригода сталась пізно ввечері 23 січня. Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області у телеграмі.

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Поліцейські помітили ВАЗ 2101, водій якого здійснював небезпечні маневри. Патрульні зупинили автівку. Чоловік пояснив, що у дружини розпочались перейми, а до лікарні вони потрапити не можуть.

Патрульні попередили про приїзд породіллі лікаря

Патрульні показували подружній парі шлях: автівка майбутніх батьків слідувала за поліцейською машиною. Правоохоронці ще з автомобіля зателефонували до лікарні і попередили про приїзд пацієнтки.

Жінка після приїзду до лікарні почувала себе добре, а патрульні побажали здоров'я їй та майбутньому малюкові.

Дивіться відео, яке надали поліцейські: