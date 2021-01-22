Росія вкотре влаштовує провокації на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Чергова витівка – присутність на перемовинах "громадських представників" так званих ДНР та ЛНР. Бойовики у такий спосіб намагаються проштовхати у перемовини пропагандистів. Це не остання провокація росіян.

Таку думку висловив в ефірі одного з телеканалів народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін. Про це повідомляє 24 канал.

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"Я думаю, що це просто чергова провокація, і вона не є останньою. Такі провокації відбувалися протягом 6 років з різним ступенем активності", – сказав він.

Також він зауважив, що у спецпредставниці глави ОБСЄ і модераторки переговорів у ТКГ Гайді Ґрау була з цього приводу принципова позиція.

Вона чітко зазначила, що у цих переговорах є офіційні представники від України, Росії та ОБСЄ,

– запевнив Костін.

Гайді Ґрау пояснила, що усі інші особи, запрошені тією чи іншою стороною, не мають офіційного статусу. Саме через це варто вважати дії росіян провокацією.

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