Чергова провокація, – "слуга народу" про нову витівку Росії на перемовинах у ТКГ
Росія вкотре влаштовує провокації на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Чергова витівка – присутність на перемовинах "громадських представників" так званих ДНР та ЛНР. Бойовики у такий спосіб намагаються проштовхати у перемовини пропагандистів. Це не остання провокація росіян.
Таку думку висловив в ефірі одного з телеканалів народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін. Про це повідомляє 24 канал.
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"Я думаю, що це просто чергова провокація, і вона не є останньою. Такі провокації відбувалися протягом 6 років з різним ступенем активності", – сказав він.
Також він зауважив, що у спецпредставниці глави ОБСЄ і модераторки переговорів у ТКГ Гайді Ґрау була з цього приводу принципова позиція.
Вона чітко зазначила, що у цих переговорах є офіційні представники від України, Росії та ОБСЄ,
– запевнив Костін.
Гайді Ґрау пояснила, що усі інші особи, запрошені тією чи іншою стороною, не мають офіційного статусу. Саме через це варто вважати дії росіян провокацією.
Поведінка Росії у ТКГ: що відомо
- Росіяни неодноразово влаштовували провокації та хотіли зірвати зустріч у ТКГ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що у перемовинах з Росією є все: агресія, хамство, лавірування.
- Член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський розповідав, що Росія весь час вдається до 1 трюку. Представники країни-агресора намагаються максимально самоусунутись. Натомість кажуть, аби Україна вела перемовини з "представниками" так званих ЛНР та ДНР.
- Також Росія пов'язує усі питання з політикою. Це, за словами Леоніда Кравчука, суттєво ускладнює процес переговорів.
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