У прокуратурі Криму відреагували на вироки 3 кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір". Крім того, проти окупантів вже почали кримінальне провадження щодо утримання на морозі 120 людей, які їхали підтримати засуджених.

Що кажуть у прокуратурі Криму

Справа є яскравим прикладом переслідування кримчан за релігійними ознаками. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Криму та Севастополя.

До теми Справа "Хізб ут-Тахрір": окупанти винесли вироки трьом кримським татарам

Це чергова хвиля репресій спрямована на дискредитацію представників корінного народу Криму,

– наголосили у відомстві.

У повідомленні мовиться, що окупанти використовують будь-які інструменти, аби залякати населення півострова та придушити свободу слова. Для цього вони використовують систему кримінального правосуддя у політичних цілях. Тому прокуратура Криму здійснює кримінальне провадження щодо переслідування кримських татар.

До речі, трьом кримським татарам винесли вирок до 14, 16 та 18 років в'язниці. Все нібито через участь в організації Хізб ут-Тахрір.

Кримінальне провадження через утримання кримських татар

Зауважимо, оскільки судове засідання щодо справи відбулось 12 січня, 120 кримських татар поїхали у Ростов-на-Дону підтримати побратимів. На мосту їх затримали силовики та протримали на морозі близько 9 годин.

У прокуратурі з'ясували, що окупанти під виглядом перевірок документів та автомобілів незаконно утримували людей. Триває досудове розслідування.

Винуватцям загрожує ув'язнення до 5 років.