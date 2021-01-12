Чергова хвиля репресій, – прокуратура Криму про справу "Хізб ут-Тахрір"
У прокуратурі Криму відреагували на вироки 3 кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір". Крім того, проти окупантів вже почали кримінальне провадження щодо утримання на морозі 120 людей, які їхали підтримати засуджених.
Що кажуть у прокуратурі Криму
Справа є яскравим прикладом переслідування кримчан за релігійними ознаками. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Криму та Севастополя.
До теми Справа "Хізб ут-Тахрір": окупанти винесли вироки трьом кримським татарам
Це чергова хвиля репресій спрямована на дискредитацію представників корінного народу Криму,
– наголосили у відомстві.
У повідомленні мовиться, що окупанти використовують будь-які інструменти, аби залякати населення півострова та придушити свободу слова. Для цього вони використовують систему кримінального правосуддя у політичних цілях. Тому прокуратура Криму здійснює кримінальне провадження щодо переслідування кримських татар.
До речі, трьом кримським татарам винесли вирок до 14, 16 та 18 років в'язниці. Все нібито через участь в організації Хізб ут-Тахрір.
Кримінальне провадження через утримання кримських татар
Зауважимо, оскільки судове засідання щодо справи відбулось 12 січня, 120 кримських татар поїхали у Ростов-на-Дону підтримати побратимів. На мосту їх затримали силовики та протримали на морозі близько 9 годин.
У прокуратурі з'ясували, що окупанти під виглядом перевірок документів та автомобілів незаконно утримували людей. Триває досудове розслідування.
Винуватцям загрожує ув'язнення до 5 років.
Що таке Хізб ут-Тахрір?Це ісламська організація, яку Росія вважає терористичною. Тому агресор її заборонив. Щоправда, у багатьох країнах світу організація дозволена.
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