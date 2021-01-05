Працівники військової прокуратури 4 січня затримали керівника апаратної одного з полків зв'язку на Чернігівщині. Збитки від нібито злочинної діяльності чоловіка вже компенсовано.

Про затримання військового повідомили у фейсбуці на сторінці Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. Зловмисник обіймає відповідальну посаду, через що й мав змогу нанести обороноздатності держави серйозні збитки.

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Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.

Комп'ютери за 100 тисяч



Кожен з комп'ютерів коштує чималих грошей / Фото спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

Як зазначили слідчі, у 2020 році офіцер поліз у сховище майна та виніс звідти два спеціальні переносні комп'ютери. Загальна вартість обладнання становить 200 тисяч гривень.

Внаслідок злочину радіорелейна станція, призначена для передачі та прийому цифрової інформації на значні відстані, була розукомплектована і втратила можливість виконувати завдання за призначенням. Вкрадені частини обладнання повернули,

– підкреслили військові прокурори.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у викраденні військового майна, поєднаному з проникненням у сховище.

Досудове розслідування триває.