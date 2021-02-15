Через замети на Житомирщині хвору дівчину везли у лікарню на возі: фото

Джерело:ДСНС Житомира
На Житомирщині 14 лютого карета швидкої допомоги не могла добратися до хворої через сильні замети. Дівчину вирішили везти у лікарню на возі, запряженому кіньми.
О 11:35 карета швидкої застрягла у снігових заметах в селі Хотиж Барашівської ОТГ.
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Медики їхали на виклик до 14-річної дівчини у село Зелениця. Коли вони застрягли у снігу, то звернулися до рятувальників.
По прибуттю до місця, де вимушено зупинилась швидка, рятувальники забрали лікаря в пожежний автомобіль та продовжили рух. За декілька сотень метрів стало зрозуміло, що спецавтомобіль теж не зможе далі їхати до села через сильні перемети та ущільнений сніговий покрив,
– розповіли у ДСНС.
Лікар з командиром відділення відправилися до хворої пішки.
Після огляду дівчину вирішили відвезти у районну лікарню. Місцеві жителі організували віз з кіньми та доставили хвору до пожежної автоцистерни.
На Житомирщині дівчину везли у лікарню на возі / Фото ДСНС
Далі рятувальники везли пацієнтку на спецтехніці, а потім на ношах – до автомобіля швидкої допомоги, який вивільнили зі снігового замету. По тому медики змогли самостійно продовжити рух до районної лікарні.
Дівчину перемістили у машину рятувальників / Фото ДСНС
Рятувальники перенесли хвору у карету швидкої допомоги / Фото ДСНС