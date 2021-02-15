Через замети на Житомирщині хвору дівчину везли у лікарню на возі: фото

На Житомирщині 14 лютого карета швидкої допомоги не могла добратися до хворої через сильні замети. Дівчину вирішили везти у лікарню на возі, запряженому кіньми.

О 11:35 карета швидкої застрягла у снігових заметах в селі Хотиж Барашівської ОТГ.

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Деталі пригоди на Житомирщині

Медики їхали на виклик до 14-річної дівчини у село Зелениця. Коли вони застрягли у снігу, то звернулися до рятувальників.

По прибуттю до місця, де вимушено зупинилась швидка, рятувальники забрали лікаря в пожежний автомобіль та продовжили рух. За декілька сотень метрів стало зрозуміло, що спецавтомобіль теж не зможе далі їхати до села через сильні перемети та ущільнений сніговий покрив,

– розповіли у ДСНС.

Лікар з командиром відділення відправилися до хворої пішки.

Після огляду дівчину вирішили відвезти у районну лікарню. Місцеві жителі організували віз з кіньми та доставили хвору до пожежної автоцистерни.



На Житомирщині дівчину везли у лікарню на возі / Фото ДСНС

Далі рятувальники везли пацієнтку на спецтехніці, а потім на ношах – до автомобіля швидкої допомоги, який вивільнили зі снігового замету. По тому медики змогли самостійно продовжити рух до районної лікарні.



Дівчину перемістили у машину рятувальників / Фото ДСНС



Рятувальники перенесли хвору у карету швидкої допомоги / Фото ДСНС



Дівчину таки доставили у лікарню / Фото ДСНС

Впродовж 13 – 14 лютого рятувальник на Житомирщині 16 разів виїжджали для надання допомоги у транспортуванні медиків до хворих, породіль та у буксируванні автомобілів швидкої допомоги через складні погодні умови. Зокрема, працівники ДСНС відбуксирували лісовоз, який не міг рушити на трасі Любар – Печанівка у селі Нова Чортория та перекрив рух транспорту.