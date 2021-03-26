Через загострення під Шумами українська делегація в ТКГ збирається на засідання

Біля Шумів 26 березня загинули 4 військових Операції об'єднаних сил. Тож українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду.

Конкретні рішення та офіційну позицію делегація обіцяє повідомити через кілька годин.

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Крім того, делегація висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблих, які віддали своє життя за Україну.

Що цьому передувало

Проросійські бойовики близько 14:00 підступно обстріляли українські позиції біля Шумів. Окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів

У результаті 4 українських захисники загинули. Крім того, ще 2 отримали поранення. Їм надають допомогу медики.

Журналіст Юрій Бутусов припускав, що є висока ймовірність, що біля Шумів може бути російська атака для захоплення передових українських позицій

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що станом на 16:16 бій поблизу Шумів тривав.

Саме в районі Шумів російські найманці постійно стріляють з гаубиць, мінометів і стрілецької зброї. Ще в листопаді 2020 року у Шумах окупанти вимагали провести так звану "інспекцію" української лінії оборони , однак вона не відбулась.

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