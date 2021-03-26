Через загострення під Шумами українська делегація в ТКГ збирається на засідання

Біля Шумів 26 березня загинули 4 військових Операції об'єднаних сил. Тож українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду.
Конкретні рішення та офіційну позицію делегація обіцяє повідомити через кілька годин.
Важливо Бойовики на Донбасі вбили 4 українських військових
Крім того, делегація висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблих, які віддали своє життя за Україну.
Що цьому передувало
Зверніть увагу!
- Проросійські бойовики близько 14:00 підступно обстріляли українські позиції біля Шумів. Окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів
- У результаті 4 українських захисники загинули. Крім того, ще 2 отримали поранення. Їм надають допомогу медики.
- Журналіст Юрій Бутусов припускав, що є висока ймовірність, що біля Шумів може бути російська атака для захоплення передових українських позицій
- Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що станом на 16:16 бій поблизу Шумів тривав.
Саме в районі Шумів російські найманці постійно стріляють з гаубиць, мінометів і стрілецької зброї. Ще в листопаді 2020 року у Шумах окупанти вимагали провести так звану
"інспекцію" української лінії оборони
, однак вона не відбулась.
До речі Гатили із забороненої зброї: в ООС розповіли про бій під Шумами, де загинули 4 військових