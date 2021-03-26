Через загострення на Донбасі: Зеленський терміново зателефонує Путіну, Меркель і Макрону

Володимир Зеленський 26 березня оголосив, що недовзі проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Мовиться про президента Росії Володимира Путіна, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами українського лідера, загострення ситуації на Донбасі також необхідно "терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату".

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Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки",

– наголосив Зеленський.

Окрім того, він заявив, що ТКГ має негайно зібратися на позачергового засідання безпекової підгрупи.

Що відбувається на Донбасі