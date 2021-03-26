Через загострення на Донбасі: Зеленський терміново зателефонує Путіну, Меркель і Макрону
Володимир Зеленський 26 березня оголосив, що недовзі проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Мовиться про президента Росії Володимира Путіна, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.
Джерело:Фейсбук Володимира Зеленського
За словами українського лідера, загострення ситуації на Донбасі також необхідно "терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату".
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Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки",
– наголосив Зеленський.
Окрім того, він заявив, що ТКГ має негайно зібратися на позачергового засідання безпекової підгрупи.
Що відбувається на Донбасі
- Від початку 2021 Україна втратила на Донбасі вже 25 українських захисників.
- У п'ятницю, 26 березня, поблизу Шумів на Донеччині російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 міліметрів.
- Заборону використовувати міномети калібру 82 міліметрів регламентують мінські домовленості.
- Жертвами обстрілів стали 4 українських воїнів.
- Ім'я одного з них у ЗСУ вже оприлюднили – це підполковник Сергій Коваль.
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