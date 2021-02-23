В Україні почалися масові акції на підтримку Сергія Стерненка: фото, відео

У вівторок, 23 лютого, у містах України українці вийшли на підтримку активіста Сергія Стерненка. Приморський суд Одеси засудив його до 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України, а також польській Варшаві.

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Протести на Банковій

Майже одразу після оголошення вироку Стерненку активісти оголосили – збирають масову акцію на Банковій у Києві. Біля 20:00 в урядовому кварталі почали збиратися мітингарі, а з ними і поліція.



Поліція на Банковій / Фото Артура Зайонца / Інфографіка 24 каналу



Люди збираються на Банковій

Акція на підтримку Стерненка у Харкові

Близько сотні осіб із прапорами і плакатами прийшли у центр міста на підтримку Стерненка. Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко з місця події повідомляє: на акції немає жодних політичних прапорів і гасел. Захід об'єднав представників багатьох організацій.

Люди вийшли із плакатами "Вирок Стерненку – це вирок кожному з нас", "Волю Стерненку" та подібними.

Після короткого мітингу, активісти запалили фаєри і з гаслами "Стерненку – волю" почали безперервно ходити пішохідними переходами.

Протести через вирок Стерненку – дивіться прямі включення 24 каналу

Акції на підтримку Стерненка / Фото Анни Черненко для 24 каналу

Акції протесту у Харкові – дивіться відео журналістів 24 каналу

Затримання у Житомирі

Громадський діяч Роман Сініцин на своєму фейсбуці повідомив: у Житомирі на акції протесту вже відбулися затримання. Поліція затримала людей, які у центрі під час акції протесту підпалили шини.

Місцева активістка Юлія Чепюк опублікувала відео, на якому видно, як мітингарів забирають у автозаки та вивозять в невідомому напрямку.

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Мітинг у Львові

Аби підтримати Сергія Стерненка у Львові, люди зібралися у самому центрі – на Площі Ринок. На початок акції прийшли приблизно 300 людей. За недовгий час натовп мітингарів зріс до 1 – 1,5 тисячі людей.

На відміну від Житомира, наразі там обійшлося без сутичок чи затримань. Як передають журналісти 24 каналу, поліції на місці небагато, а правоохоронці поводяться стримано.

Зазначимо: на підтримку Стерненка став і міський голова Львова Андрій Садовий.



Акція на підтримку Стерненка у Львові / Фото 24 каналу

Акція на підтримку Стерненка у Львові – дивіться відео

У Львові понад 300 людей зібралися на площі Ринок на підтримку Стерненка – відео

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Акції на підтримку Стерненка / Інфографіка 24 каналу

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