В Україні почалися масові акції на підтримку Сергія Стерненка: фото, відео

23 лютого 2021 , 18:37
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Джерело:

24 канал

У вівторок, 23 лютого, у містах України українці вийшли на підтримку активіста Сергія Стерненка. Приморський суд Одеси засудив його до 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України, а також польській Варшаві.

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Протести на Банковій

Майже одразу після оголошення вироку Стерненку активісти оголосили – збирають масову акцію на Банковій у Києві. Біля 20:00 в урядовому кварталі почали збиратися мітингарі, а з ними і поліція.


Поліція на Банковій / Фото Артура Зайонца / Інфографіка 24 каналу


Люди збираються на Банковій

Акція на підтримку Стерненка у Харкові

  • Близько сотні осіб із прапорами і плакатами прийшли у центр міста на підтримку Стерненка. Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко з місця події повідомляє: на акції немає жодних політичних прапорів і гасел. Захід об'єднав представників багатьох організацій.
  • Люди вийшли із плакатами "Вирок Стерненку – це вирок кожному з нас", "Волю Стерненку" та подібними.
  • Після короткого мітингу, активісти запалили фаєри і з гаслами "Стерненку – волю" почали безперервно ходити пішохідними переходами.

Протести через вирок Стерненку – дивіться прямі включення 24 каналу

Акції на підтримку Стерненка / Фото Анни Черненко для 24 каналу

Акції протесту у Харкові – дивіться відео журналістів 24 каналу

Затримання у Житомирі

  • Громадський діяч Роман Сініцин на своєму фейсбуці повідомив: у Житомирі на акції протесту вже відбулися затримання. Поліція затримала людей, які у центрі під час акції протесту підпалили шини.
  • Місцева активістка Юлія Чепюк опублікувала відео, на якому видно, як мітингарів забирають у автозаки та вивозять в невідомому напрямку.

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Мітинг у Львові

  • Аби підтримати Сергія Стерненка у Львові, люди зібралися у самому центрі – на Площі Ринок. На початок акції прийшли приблизно 300 людей. За недовгий час натовп мітингарів зріс до 1 – 1,5 тисячі людей.
  • На відміну від Житомира, наразі там обійшлося без сутичок чи затримань. Як передають журналісти 24 каналу, поліції на місці небагато, а правоохоронці поводяться стримано.

Зазначимо: на підтримку Стерненка став і міський голова Львова Андрій Садовий.


Акція на підтримку Стерненка у Львові / Фото 24 каналу

Акція на підтримку Стерненка у Львові – дивіться відео

У Львові понад 300 людей зібралися на площі Ринок на підтримку Стерненка – відео

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Акції на підтримку Стерненка / Інфографіка 24 каналу

Стерненка засудили: що відомо

  • Активіста Сергія Стерненка засудили через нібито викрадення людини – чоловіка на ім'я Сергій Щербіч. Стерненко начебто скоїв це, щоб заволодіти грошима Щербіча: сумою у розмірі 300 гривень.
  • Стерненко розповів, що Щербіч – це проросійський колаборант та депутат від одеської партії "Довіряй ділам". Окрім того, він перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова.
  • За словами Стерненка, спершу суддя збирався виправдати його, однак згодом переписав обвинувальний вирок. Відбувалося це за вказівкою генпрокурорки Ірини Венедіктової та заступника глави Офісу Президента Олега Татарова.
  • Стерненко наголосив: "якщо зі мною щось станеться під час перебування у СІЗО – це буде особиста відповідальність президента Володимира Зеленського".
  • Вирок активістові обурив українців. Після оголошення вироку під будівлею Приморського суду зібралися протестувальники. Вони кидали димові шашки. Правоохоронці застосували проти людей газові балончики.