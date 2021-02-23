У вівторок, 23 лютого, у містах України українці вийшли на підтримку активіста Сергія Стерненка. Приморський суд Одеси засудив його до 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України, а також польській Варшаві. Актуально Якщо зі мною щось станеться у тюрмі, це буде особиста відповідальність Зеленського, – Стерненко Акція на підтримку Стерненка у Харкові Близько сотні осіб із прапорами і плакатами прийшли у центр міста на підтримку Стерненка. Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко з місця події повідомляє: на акції немає жодних політичних прапорів і гасел. Захід об'єднав представників багатьох організацій. Люди вийшли із плакатами "Вирок Стерненку – це вирок кожному з нас", "Волю Стерненку" та подібними. Після короткого мітингу, активісти запалили фаєри і з гаслами "Стерненку – волю" почали безперервно ходити пішохідними переходами. Протести через вирок Стерненку – дивіться прямі включення 24 каналу Акції на підтримку Стерненка / Фото Анни Черненко для 24 каналу Акції протесту у Харкові – дивіться відео журналістів 24 каналу Затримання у Житомирі Громадський діяч Роман Сініцин на своєму фейсбуці повідомив: у Житомирі на акції протесту вже відбулися затримання. Поліція затримала людей, які у центрі під час акції протесту підпалили шини. Місцева активістка Юлія Чепюк опублікувала відео, на якому видно, як мітингарів забирають у автозаки та вивозять в невідомому напрямку. Попереджаємо! На відео наявна ненормативна лексика (18+) Мітинг у Львові Аби підтримати Сергія Стерненка у Львові, люди зібралися у самому центрі – на Площі Ринок. На початок акції прийшли приблизно 300 людей. На відміну від Житомира, наразі там обійшлося без сутичок чи затримань. Як передають журналісти 24 каналу, поліції на місці небагато, а правоохоронці поводяться стримано. Зазначимо: на підтримку Стерненка став і міський голова Львова Андрій Садовий.

Акція на підтримку Стерненка у Львові / Фото 24 каналу Доповнюємо новину…

Акції на підтримку Стерненка / Інфографіка 24 каналу Стерненка засудили: що відомо Активіста Сергія Стерненка засудили через нібито викрадення людини – чоловіка на ім'я Сергій Щербіч. Стерненко начебто скоїв це, щоб заволодіти грошима Щербіча: сумою у розмірі 300 гривень.

Стерненко розповів, що Щербіч – це проросійський колаборант та депутат від одеської партії "Довіряй ділам". Окрім того, він перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова.

За словами Стерненка, спершу суддя збирався виправдати його, однак згодом переписав обвинувальний вирок. Відбувалося це за вказівкою генпрокурорки Ірини Венедіктової та заступника глави Офісу Президента Олега Татарова.

Стерненко наголосив: "якщо зі мною щось станеться під час перебування у СІЗО – це буде особиста відповідальність президента Володимира Зеленського".

Вирок активістові обурив українців. Після оголошення вироку під будівлею Приморського суду зібралися протестувальники. Вони кидали димові шашки. Правоохоронці застосували проти людей газові балончики.