Очікують льодоходи: через відлигу у річках України підніметься рівень води
Через відлигу на Заході України 22 січня може піднятися рівень води у річках. У деяких регіонах можливі льодоходи.
Підвищення рівня води рятувальники прогнозують у басейнах річок Сян та Дністер. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Деталі
- Найактивніша відлига в Україні триватиме з 22 до 25 січня.
- Температура повітря прогріється до +11 градусів тепла.
- Вода у річках на Львівщині та Івано-Франківщині може піднятися 0,5 – 1,5 метра.
- Місцями можливі льодоходи.
Окрім того, найближчими днями синоптики прогнозують в Україні шквальні вітри. У деяких областях на Заході оголосили про жовтий рівень небезпеки.
Найскладніші погодні умови будуть у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
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