Через відлигу на Заході України 22 січня може піднятися рівень води у річках. У деяких регіонах можливі льодоходи.

Підвищення рівня води рятувальники прогнозують у басейнах річок Сян та Дністер. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Найактивніша відлига в Україні триватиме з 22 до 25 січня.

Температура повітря прогріється до +11 градусів тепла.

Вода у річках на Львівщині та Івано-Франківщині може піднятися 0,5 – 1,5 метра.

Місцями можливі льодоходи.

Зверніть увагу! Льодохід – це рух криги по річці під впливом течії або вітру. Бувають весняні та осінні льодоходи. У гірських регіонах вони часто стають причиною повеней.

Окрім того, найближчими днями синоптики прогнозують в Україні шквальні вітри. У деяких областях на Заході оголосили про жовтий рівень небезпеки.

Найскладніші погодні умови будуть у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.