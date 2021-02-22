Снігова фортеця на вершині Чорногори: через відлигу у Карпатах можуть зійти лавини

22 лютого 2021 , 15:22

Джерело:

Телеграм ДСНС України

У понеділок, 22 лютого, у Карпатах через відлигу можливе сходження лавин. Рятувальники оголосили про червоний (ІІІ рівень) сніголавинної небезпеки у Закарпатській та Львівській областях.

Мандрівників також попереджують, що небезпека сходження лавин збережеться і у вівторок, 23 лютого.

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Переконливо радимо туристам утриматися від походів у гори,
– заявили рятувальники.

Зверніть увагу! У Карпатах тривають пошуки туриста, який зник ще у День Валентина – 14 лютого. Чоловік мав з собою запальничку, отже він мав шанс розпалити вогонь.

Тим часом на Вершині гори Піп Іван (Чорногори) сніг перетворив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у справжню снігову фортецю.

Водночас після тривалих морозів температура повітря нарешті піднялася до 0 градусів. На вершині – ясно.

Що відомо про погоду у Карпатах