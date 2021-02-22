Снігова фортеця на вершині Чорногори: через відлигу у Карпатах можуть зійти лавини
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У понеділок, 22 лютого, у Карпатах через відлигу можливе сходження лавин. Рятувальники оголосили про червоний (ІІІ рівень) сніголавинної небезпеки у Закарпатській та Львівській областях.
Джерело:Телеграм ДСНС України
Мандрівників також попереджують, що небезпека сходження лавин збережеться і у вівторок, 23 лютого.
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Переконливо радимо туристам утриматися від походів у гори,
– заявили рятувальники.
Тим часом на Вершині гори Піп Іван (Чорногори) сніг перетворив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у справжню снігову фортецю.
Водночас після тривалих морозів температура повітря нарешті піднялася до 0 градусів. На вершині – ясно.
Що відомо про погоду у Карпатах
- Небезпека сходження лавин у Карпатах залишається вже упродовж декількох тижнів.
- Однак раніше ситуацію ускладнювали затяжні снігопади.
- Через сильні морози у горах навіть замерзли водоспади.
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