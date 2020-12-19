У місті Газіантеп на півдні Туреччини вибухнув кисневий апарат у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом. Внаслідок спричиненої пожежі загинули 8 пацієнтів реанімаційного відділення університетського госпіталю.

Інших пацієнтів, які проходили лікування у реанімаційному відділенні, переправляли до різних лікарень. Про це повідомляє Anadolu.

Читайте також У Львові трапився потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни – фото і відео

Що відомо про інцидент

19 грудня о 04:45 ранку в реанімаційному відділенні лікарні вибухнув кисневий дихальний апарат.

Виникла пожежа.

Працівники медзакладу та рятувальники за короткий термін локалізували вогонь.

На жаль, 8 пацієнтів лікарні загинули.

7 з них – у реанімаційному відділені та 1 – під час переведення в іншу лікарню.

Загиблим було від 56 до 85 років.



У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон / Фото AA

Місто Газіантеп, де трапився вибух: карта

Встановлюють причину вибуху

Губернатор Газіантепа заявив, що розпочали судове та адміністративне розслідування інциденту. На місці події працюють відповідні фахівці. Триває розслідування, під час якого буде встановлено, що спричинило вибух кисневого апарата.

Ми бажаємо Божого милосердя нашим громадянам, які втратили життя внаслідок інциденту, і наші співчуття їхнім бідним сім'ям,

– сказав він.